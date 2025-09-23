Salt'ta '90'lardan Beri Halı' Sergisi Sanat Severlerle Buluşuyor

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt'ın yeni sergisi "90'lardan Beri Halı"dayız 1 Mart 2026'ya kadar sanatseverlerle buluşacak.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Resim Bölümü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Halı Atölyesi'nin sanat eğitimi yaklaşımına odaklanıyor.

Sergi, yolu bu atölyeden geçmiş sanatçıların ortak üretimleri, kişisel işleri, arşiv malzemeleri ve tanıklıklarından derlenen bir kolaj sunuyor.

MSGSÜ'de 1976-1977 döneminde ressam ve akademisyen Özdemir Altan'ın girişimi ve teşvikiyle, ressam ve akademisyen Zekai Ormancı'nın idaresinde kurulan Halı Atölyesi'ne 1992'de asistan olarak görsel sanatçı ve akademisyen Gülçin Aksoy atandı.

Aksoy'a eşlik eden bir grup öğrenci ve yol arkadaşının önayak olduğu dinamizm, 1990'lar sonundan itibaren atölyeyi günden güne dönüştürdü. O dönemdeki üretimler, okula daha sonra da İstanbul'un güncel sanat ortamına yayıldı.

Halı Atölyesi'nin üretim modeli, 2000'li yıllarda İstanbul'daki bağımsız sanat inisiyatifleri ve disiplinler arası kolektiflerle kurduğu ilişkilerle çeşitlenerek, genişledi.

"90'lardan Beri Halı'dayız" sergisi de Halı Atölyesi'ndeki ortak pratiklerin tarihine ve bireysel yönelimlere ışık tutuyor. Sergiye eşlik eden programlar, 1 Ekim Salt Beyoğlu'nda Şiva Canbazoğlu'nun "a tangible blue" adlı performansı ile başlayacak.

Ayrıntılı bilgi için "saltonline.org" adresi ziyaret edilebilir.