Salıpazarı'nda Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, MHP İlçe Başkanı İsa Bircan ve muhtarlar ile birlikte vatandaşlar da programa katıldı. Akgül, coşku ve beraberlik içinde bir bayramlaşma gerçekleştirdiklerini belirtti. Protokol üyeleri, programa katılan vatandaşların bayramını tebrik etti.