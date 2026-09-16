Haberler

Salıpazarı Barajı'nda çalışmalar yerinde incelendi

Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Terme Çayı üzerinde yapımı devam eden Salıpazarı Barajı'nda yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Terme Çayı üzerinde yapımı devam eden Salıpazarı Barajı'nda yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, AK Parti Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan, AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Ömer Minuz ve teknik heyet baraj şantiyesini ziyaret etti.

Heyet, inşaat sahasında devam eden çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı, barajın mevcut durumunu ve sahadaki çalışmaları inceledi.

Salıpazarı Barajı"nın tamamlanmasıyla Salıpazarı ve Terme ilçelerinde taşkın riskinin azaltılmasının yanı sıra tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor.

Barajın taşkın kontrolü, içme suyu temini ve tarımsal sulama olmak üzere üç farklı amaçla bölgeye hizmet vereceği, 76 metre yüksekliğe ve 26 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacağı bildirildi.

Kaynak: AA
Bursa'nın içme suyu barajına giden derede binlerce balık ölümü korkuttu

Binlerce balık kıyıya vurdu! Bursa'nın içtiği su tehlikede mi?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

HSK'dan hakim ve savcı atamalarında yeni dönem! Hizmet puanı sistemi başlıyor

HSK'dan hakim ve savcı atamalarında yeni dönem
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha

TikTok'taki son rezalet

Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı

Dursun Başkan milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha
Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...

Görüntüyü izleyenler hayrete düştü!

Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye şartlı destek sinyali

AK Parti'ye şartlı destek sinyali