Salihli Belediyesi, yeni köprülerin isimlerini şehitlerimize verdi

Salihli Belediyesi, Gümüşçayı üzerine yaptığı iki yeni köprüye şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın isimlerini verdi. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, şehitlerimizin isimlerini yaşatmak ve unutturmamak için Salihli'de 9 yılda 12 şehidimizin ismini cadde, park ve köprülere veriyoruz dedi.

Manisa'nın Salihli Belediyesi, vatanı savunurken şehit düşen kahraman Mehmetçik ile emniyet mensuplarının isimlerini Gümüşçayı üzerine yeni yaptığı iki yeni köprüye verdi.

Vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden kahraman şehitlerin isimlerini ilçede yaşatan Salihli Belediyesi, Gümüşçayı üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı iki yeni köprüden birisine Belediye Meclisi kararıyla şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya, diğerine ise şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın ismini verdi. Şehitlerin isimlerinin yer aldığı tabelalar, her iki köprüye dualarla asıldı.

"Şehitlerimizin isimlerini Salihli'de yaşatıyoruz"

Her iki köprüde ayrı ayrı düzenlenen törenlerde konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Şehitlerimiz bizler için, bu ülkenin birlik ve beraberliği için çok önemlidir. Şehitlerimizin adını yaşatmak ve unutturmamak için Salihli'de 9 yılda 12 şehidimizin ismini cadde, park ve köprülere veriyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız, insanımız buradan geçerken şehidimizin kim olduğunu, niçin şehit olduğunu, bu ülkenin birlik ve beraberliğinin ne kadar önemli olduğunu hatırlasın, bizde hatırlatalım diye bunu yapıyoruz. Salihli'de belediye başkanlığı görevini yürüttüğüm sürece, biz şehitlerimizin isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için bu noktadaki hassasiyetimiz sonuna kadar devam edecek" dedi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak'ın köprünün yapıldığı bölgede büyüyüp, okuduğunu anlatan Başkan Kayda, "Daha sonra da bu ülkeye hizmet için asker oldu. Bu ülkenin bayrağının inmemesi, ezanın dinmemesi için şehit oldu. Bizim bir köprüye onun ismini vermemiz, onun şehit olması yanında hiçbir şey değil" diye konuştu.

"Böyle anne ve babalarımız, böyle gençlerimiz olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez" diyen Başkan Kayda, "Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın ismini daha önceden bir parka vermiştik. Ama bu bizim içimize sinmedi. Böyle bir davanın temsilcisi, bu ülkede ezanın susmaması, bayrağın inmemesi için canını seve seve feda eden bir emniyet amirinin isminin, insanımızın devamlı görebileceği bir yerde olmasını düşündük. Belediyemiz ekiplerince, Gümüşçayı üzerine yaptığımız 22 metrelik köprüye, şehit annemiz ve şehit babamızın da onayını alıp, Şehit Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın ismini verdik" dedi.

"Ülkemizin geleceği için, emniyet müdürlerimiz, komutanlarımız, askerimiz, polisimiz, bu inançtaki insanlar bu ülkeden asla eksik olmasın" diyen Başkan Kayda, "Söylenmesi gereken her sözü söyleyen Türk milletiyiz. Şehitlerimizin anısına isimlerini yaşatmak bizlerin görevidir" diye konuştu.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise "Biliyorum ki bu köprüler onları geri getirmeyecek ama en azından buradan geçenler, onların ismini görenler, rahmetle anacak, dua edecek. Kahraman şehitlerimizin değerli aileleri, sizler bize emanetsiniz. Bu köprülerimiz ilelebet şehitlerimizin adlarıyla anılacaktır" dedi.

Protokol üyeleri tam kadro katıldı

Törenlerde İlçe Müftüsü Adem Karakelebek tarafından tüm şehitler anısına dualar okunurken, törene Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan V. Erdal Aksu, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkan Vekili Halil Tüfek, Şehit Doğan Sakarya'nın annesi Fatma ve babası Mehmet Ali ile abisi Kazım Sakarya, Şehit Sergen Çakmak'ın annesi Ümmü Çakmak ve ağabeyi Ali Çakmak'ın yanı sıra Belediye Meclis üyeleri, daire amirleri ve şehit aileleri katıldı. - MANİSA