CHP'li Salıcı: "Mücadelenin Ortak Bir Çatı İçinde Verilmesi Gerektiği Kanaatindeyim"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Mücadelenin ortak bir çatı içinde verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Mücadeleyi bölersek, bulunduğumuz yerden şikayet etme lüksümüz kalmaz. Biz parti içinde muhalefet edebilen bir siyasi parti kültüründen geliyoruz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "babaocagi.com"a konuk olarak, CHP'nin mutlak butlan sürecine ilişkin değerlendirnelerde bulundu. Salıcı, şunları söyledi:

"2025 yılı sonunda, Ekim ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, bir kampımız oldu. Orada çıktım söyledim ki o zaman daha butlan kararı verilmemişti. Hatta yakın bir zaman sonra, birinci derece mahkeme reddetti butlan kararını. Milletvekili kampında aslında bu sürecin çok doğru bir şekilde yürümediğini ve bazı arkadaşlarımızın ta o zamandan, yani 2025 Eylül'ünde bölünmeyi hesaplayan bunun da adını 'bölünme Z planımız' yani en son planımız ayrılma, bölünme diye ifade edildiğini ortaya koydum. Milletvekili arkadaşlara anlattım. Sayın Özel de oradaydı. Diğer milletvekili arkadaşlarımız da oradaydı. Milletvekili kampıydı. Hatta bunlar basında da yer aldı. O basında hangi tarihlerde yer aldığı, nasıl yapıldığı onları da ortaya koyduk ve şunu söyledim: Arkadaşlar bir butlan kararı çıkarsa, umarım çıkmaz ama biz partiden ayrılırız düşüncesini bugün dile getirmek doğru bir şey değil. Bunu düşünmek bile doğru bir şey değil. 'Z planımız' dediğiniz zaman dahi bir bölünme, bir ayrışma planınız olduğu anlamına gelir. Bunu kadın-erkek ilişkisiyle örneklendireyim: Bir evli çift kendi içinde tartışır, kavga eder, limoni şeyler yaşanabilir ama çiftlerden birisi, eşlerden birisi dönüp 'senden ayrılmayı düşünüyorum ama Z planım' derse bu çok kötü bir etki uyandırır. Yani 'ben bütün bu tartışmalar içinde bir yandan da ayrılmayı düşünüyordum' düşüncesi ortaya çıkar. Ondan sonra evliliği toparlayamazsınız. Bu da onun gibi. Bizim bütün planlarımızın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kalmak, bir mücadele varsa o mücadeleyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde vermek, gerekiyorsa muhalefet etmek ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütünlüğünü bölmemek, parçalamamak şeklinde olması lazım."

"BİR YERE GİTMEYE NİYETİM YOK"

Ben günün sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. Benim bir yere gitmeye niyetim yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki işler çok iyi gidiyor dört dörtlük diye onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nde duracak değilim. Ama mücadelenin ortak bir çatı içinde verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Mücadeleyi bölersek, bulunduğumuz yerden şikayet etme lüksümüz kalmaz. Biz parti içinde muhalefet edebilen bir siyasi parti kültüründen geliyoruz."

Kaynak: ANKA