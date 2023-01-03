Saldırı hazırlığında olduğu belirtilen DEAŞ'lı yakalandı

TURİSTLERİN yoğun olduğu bölgelerde saldırı olacağı yönünde sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak DEAŞ propagandası yapan M.A. isimli DEAŞ'lı terörist yakalandı. M.A.'nın evinde örgüte ait çok sayıda flama ve bayrak ile kesici alet ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü tarafından Türkiye'ye yönelik saldırılar olacağı yönünde videolar çekerek paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Ekipler, sosyal medyadan paylaşım yapan, örgüt lehine videolar çeken şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı. Polis yaptığı araştırmalarda videoları çeken kişinin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu M.A. olduğunu belirledi.