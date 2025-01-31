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Şakir Paşa Ailesi'nin eserleri müzayede ile satışta

Şakir Paşa Ailesi'nin eserleri müzayede ile satışta
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Şakir Paşa Ailesi sanatçılarının eserleri, 9 Şubat'ta Arthill Müzecilik tarafından düzenlenecek müzayedede satışa sunulacak. Müzayedede ilk defa gün yüzüne çıkacak 57 eser, 1 dolar başlangıç fiyatı ile teklif usulü ile satılacak.

Türk kültür ve sanat dünyasında iz bırakan Şakir Paşa Ailesi sanatçılarının eserleri, müzayedede satışa sunulacak.
Arthill Müzecilikten yapılan açıklamaya göre, 9 Şubat'ta "İz Bırakmış Bir Ailenin Özel Koleksiyon Müzayedesi" düzenlenecek.

Şakir Paşa Ailesi sanatçılarından Füreya Koral, Aliye Berger, Fahrelnissa Zeid ve Nejad Melih Devrim imzalı eserlerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu müzayedede, ilk defa gün yüzüne çıkan 57 eser, teklif usulü ile 1 dolar başlangıç fiyatı üzerinden satışa sunulacak.

ÇOK SAYIDA ESER YER ALIYOR

Satışa sunulan eserler, The Ritz-Carlton Istanbul Süzer Plaza S2'de yer alan Arthill Gallery'de sergileniyor.

Müzayedede ayrıca Bedri Rahmi Eyüboğlu, Selim Turan, Cihat Burak, Jale Yılmabaşar, Sabri Berkel, Elif Naci, Oya Zaim Katoğlu ve Nasip İyem'in tabloları, hat sanatkarlarından Reisü'l-Hattatin Hasan Çelebi, Mahmud Celaleddin Efendi, Hacegan-ı Divan-ı Hümayun'dan Seyyid Abdulah, Seyyid Mehmed Ziyaeddin Efendi, Sünbüli Ahmed Rıfat Efendi, Mahmud Öncü, Seyyid Süleyman Galib Efendi, Beşiktaşlı Hacı Nuri Korman ile Kadızade Seyyid Mustafa Efendi'nin eserleri yer alıyor.

Müzayede satışa sunulan eserlerin, yurt içinde kalması ve korunması adına yurt dışından katılım kabul edilmiyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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