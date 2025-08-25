Sakarya ve Düzce'de Denize Girişler Yasaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya ve Düzce'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişler yasaklandı. Karasu, Kocaali, Kaynarca ve Akçakoca ilçelerinde can güvenliği amacıyla vatandaşların denizden uzak durması istendi.

Sakarya ve Düzce'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde olumsuz hava koşulları ve akıntı etkili oluyor.

İlçelerin kaymakamlıkları tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde de tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Kaymakamlıkça yapılan açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi yönünde hassasiyet göstermeleri istendi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra aynı masada

Küslük bitti, 25 yıl sonra kahvaltı masasında buluştular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.