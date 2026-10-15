Sakarya Valisi Doğan sağanak nedeniyle cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı

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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, sağanakla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışmaları koordinasyon içerisinde yürüttüklerini belirterek, "Tüm vatandaşlarımıza mecbur kalmadıkları müddetçe evlerinden çıkmamalarını öneriyoruz." dedi.

Vali Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile diğer ilgililerle sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Karasu ilçesindeki Darıçayırı Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yapan Doğan, sağanaktan etkilenen bölgeleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Şu ana kadar can kaybının olmadığını belirten Doğan, "Gerek Sapanca gerek Karasu tarafında beklentinin çok çok üzerinde yağış aldık. Şu an Karasu bölgesindeyiz. 200 ila 300 kilogram (metrekareye) civarında bölgemiz yağış aldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız koordinasyon içerisinde uyumlu şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planı'nı (TAMP) yürürlüğe koyduk ve gerekli tedbirleri aldık." diye konuştu.

Doğan, derelerin taşması sonucu etkilenen bölgelere yardım götürmeye çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Her türlü tedbiri aldık. Bugün okullarımızı tatil etmiştik. Almış olduğumuz kararla cuma günü için de hem üniversitelerimizi hem de ilköğretim, ortaöğretim ve lise seviyesindeki tüm eğitim öğretim kurumlarımızı tatil ettik. Yağışlar bu şiddette devam edecek gözüküyor. Akşam saatlerinden sonra bir nebze olsun biraz yavaşlayacağını meteorolojik veriler gösteriyor. Alandayız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla çalışmalarımızı koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. Tüm vatandaşlarımıza mecbur kalmadıkları müddetçe evlerinden çıkmamalarını öneriyoruz. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Sakarya'da sağanakla ilgili son durum

Kentte dün gece başlayan sağanak, şehrin belli bölümlerinde etkisini sürdürüyor.

Kocaali'nin Demiraçma Mahallesi'nden geçen derenin debisinin düşmesi sonucu yollardaki sular çekildi. Ekiplerin yollarda temizlik çalışması devam ediyor.

Büyükmelen Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu Kozluk Mahallesi'nde tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı.

Ayrıca Büyükmelen Çayı'nın debisinin yükselmesi sonucu jandarma ekiplerince Düzce'nin Akçakoca ile Sakarya'nın Kocaali ilçelerini birbirine bağlayan Kozluk Köprüsü ile Akçakoca'nın Uğurlu köyü ile Kocaali'nin Bezirgan Mahallesi'ni birbirine bağlayan Bezirgan Köprüsü tedbir amaçlı kapatıldı.

Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nden geçen derenin taşması sonucu binaların bir kısmı ile yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Karasu ilçesinde ise Tuzla Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.

Öte yandan Karasu Karanlıkdere Mahallesi'nde sel nedeniyle bazı binalar yıkıldı.

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, şube müdürleri ve okul müdürleriyle selden etkilenen okullarda incelemelerde bulundu.

Kaynarca ilçesinde ise Uzakkışla Mahallesi'nde bazı ev ve çiftlikleri su bastı.

Sapanca ilçesi Kurtköy mevkisinde Demiryolu Caddesi'nde yolun bir bölümünde çökme meydana geldi, iş makinelerinin çalışmaları sürüyor.

Sapanca Yanık Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan Yanık Deresi Köprüsü ulaşıma kapatıldı.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri köprü üzerinde çalışma yapıyor.

Hendek ilçesinde ise Şeyhler Mahallesi'nde yoğun yağışlar nedeniyle köprü yıkıldı.

Kaynak: AA