Sakarya Valisi Doğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin bağımsızlık iradesini milli mücadele ile kutlu zafere tahvil eden, milletin büyük ve şanlı zaferini Cumhuriyet ile taçlandıran büyük lider olduğunu belirtti.

Atatürk'ü anlamanın, Cumhuriyet'in temelindeki fikirleri kavramak ve bu mirası çağın getirdikleriyle birleştirerek gelecek nesillerle buluşturmak olduğunu aktaran Doğan, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Atatürk'ün akla, bilime, milli egemenliğe ve çağdaşlaşmaya dayanan düşünceleri, yarınlarımızı aydınlatan güçlü rehber olmaya devam etmektedir. Vefatının üzerinden geçen 88 yıl, fikirlerinin, geleceğimizi inşa etmedeki önemini daha da belirginleştirmiştir. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer Türkiye, bu müstesna rehberin aydınlattığı yolda kararlılıkla yürüyen milletimizin omuzlarında, aydınlık geleceğin müreffeh zamanlarına taşınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Doğan, Cumhuriyet'in banisi Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin kahramanlarını, şehitleri ve ebedi aleme uğurlanan gazileri rahmet, minnet ve hürmetle yad ederek, hayattaki gazilere sağlık ve esenlik diledi.

Kaynak: AA