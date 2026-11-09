Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Valisi Doğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin bağımsızlık iradesini milli mücadele ile kutlu zafere tahvil eden, milletin büyük ve şanlı zaferini Cumhuriyet ile taçlandıran büyük lider olduğunu belirtti.

Atatürk'ü anlamanın, Cumhuriyet'in temelindeki fikirleri kavramak ve bu mirası çağın getirdikleriyle birleştirerek gelecek nesillerle buluşturmak olduğunu aktaran Doğan, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Atatürk'ün akla, bilime, milli egemenliğe ve çağdaşlaşmaya dayanan düşünceleri, yarınlarımızı aydınlatan güçlü rehber olmaya devam etmektedir. Vefatının üzerinden geçen 88 yıl, fikirlerinin, geleceğimizi inşa etmedeki önemini daha da belirginleştirmiştir. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer Türkiye, bu müstesna rehberin aydınlattığı yolda kararlılıkla yürüyen milletimizin omuzlarında, aydınlık geleceğin müreffeh zamanlarına taşınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Doğan, Cumhuriyet'in banisi Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin kahramanlarını, şehitleri ve ebedi aleme uğurlanan gazileri rahmet, minnet ve hürmetle yad ederek, hayattaki gazilere sağlık ve esenlik diledi.

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir

Türkiye'nin yanı başında işgal senaryosu! Korkunç plan deşifre oldu
Ticaret Bakanlığından 'güvensiz okul forması' için toplatma kararı

Çocuklar için büyük tehlike! Bakanlık piyasadan tek tek toplatıyor
Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandı

Bayrama giderken hayatları kabusa döndü
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı29

Malum koruma ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış

Sarıgül Amerika'da da rahat durmamış
Kağıthane'de şaka diye midibüsü ateşe verdiler! 11 ve 13 yaşındaki 2 çocuk yakalandı

Çakmakla şakalaştılar, midibüs alev alev yandı! Faturası ağır
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı31

Ek zam için yeni formül! En düşük emekli maaşı hesaplandı
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu

Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Evden çıkan pes dedirtti