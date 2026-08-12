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SUBÜ 11 akademik personel alacak

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 3 profesör, 5 doçent ve 3 doktor öğretim üyesi olmak üzere 11 akademik personel alımı yapacak. Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 15 gün içinde yapılabilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 11 akademik personel alımı yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, SUBÜ'nün Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler fakülteleri ile Pamukova Meslek Yüksekokulu'nda görev yapmak üzere personel alım ilanına çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "İlanla, 3 profesör, 5 doçent ve 3 doktor öğretim üyesi alınacak. Kadrolar için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek. Başvuru süreci ve sonuçlar https://ilan.subu.edu.tr/ adresinden takip edilebilecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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