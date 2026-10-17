Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sakarya Sapanca'da kestane toplamak için ormana giden Durmuş Duran ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Sapanca'da kestane toplamak için ormana giden Durmuş Duran ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kestane toplamak için ormana giden 66 yaşındaki Durmuş Duran'ın cansız bedeni bulundu. Duran'ın cenazesi eğimli araziden AFAD ekiplerince alınarak Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü; jandarma soruşturma başlattı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesine kestane toplamak için ormana giden Durmuş Duran'ın (66) cansız bedeni bulundu.

Erenler ilçesinden sabah saatlerinde kestane toplamak için Sapanca ilçesinin Muradiye Mahallesi'ne giden Durmuş Duran, yanındaki iki kardeşini araçta bırakıp Soğucak Yaylası yolu üzerindeki ormana girdi. Kardeşleri, bir süre sonra Duran'a ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Afad, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ormanda yapılan aramada Duran'ın cansız bedeni bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Durmuş Duran'ın cenazesi, eğimli arazide AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı. Duran'ın cenazesi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü

Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Midyat'ta kira kavgasında amcasını bıçaklayan yeğen mahkemede konuştu: Kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum

Amcasını bıçakladığını kabul etti! Kaç kez vurduğunu hatırlamıyor
Galatasaray'dan Erkan Engin'in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur

Maça dakikalar kala bomba patladı: TFF sorumludur
Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım

Anne ve babasından dert yanıp sahnede hüngür hüngür ağladı
Beşiktaş kazandı, Sergen Yalçın patladı: Gördük çöpleri

Sergen'den Beşiktaş'ın yükselişine olay çıkış: Gördük çöpleri

Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo

Kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
FIFA’dan Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı

Vuran vurana! FIFA’dan Süper Lig takımına gece yarısı şok haber

Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor

Mahalledeki herkesin soyadı aynı: Bazen faturamı başkası ödüyor