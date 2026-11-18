Sakarya Pamukova'da fotokapanlar anne bozayı ile 2 yavrusunu kayda aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana kurulan fotokapanlar, anne bozayı ve 2 yavrusunu görüntüledi. Hayvancılıkla uğraşan bir kişinin yaban hayatı için kurduğu fotokapanlara yansıyan görüntülerde, kış uykusu döneminde gezinen ayıların yolda dolaştığı görülüyor.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, bozayı ve 2 yavrusunu kayda aldı.
İlçede hayvancılık yapan bir kişi, yaban hayatının çeşitliliğini görüntülemek için ormanlık alanlardaki çeşitli noktalara fotokapanlar kurdu.
Kış uykusuna yatmaları gereken bu dönemlerde gezinen anne bozayı ve 2 yavrusu, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.
Kayıtlarda, hayvanların ormanlık alandan çıkmaları ve yolda gezinmeleri yer alıyor.
Kaynak: AA