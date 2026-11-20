SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, icralık bir fabrikanın deposundan 4 milyon lira değerinde su motoru ve boru çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, D-650 kara yolu üzerinde bulunan icralık bir fabrikanın deposunda meydana geldi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle mallarının hacizli bulunduğu öğrenilen fabrikanın deposunu yediemin olarak teslim alan F.A., 12 Kasım'da yaptığı kontrolde su motorları ve boruların çalındığını fark ederek polise başvurdu. F.A., çalınan malzemelerin değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğunu belirtti. Polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelilerinin Pamukova Belediyesi çalışanları Yılmaz Özcan, Kadir Altun ve Fatih Şahin olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

18 Kasım'da gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bir gün sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

PAMUKOVA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Pamukova Belediyesi, konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, olayın belediyede görev yapan 3 personelin kişisel eylemlerinden kaynaklandığı ve kurumun faaliyetleriyle ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Adli soruşturma kapsamında 3 personelin tutuklandığı ifade edilerek, belediye tarafından gerekli idari ve disiplin işlemlerinin başlatıldığı ve söz konusu personelin kurumla ilişiğinin kesildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, belediyenin hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve kamu sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda süreci takip edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı