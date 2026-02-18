Haberler

Sakarya'da kaynağı bilinmeyen koku ihbarına ilişkin inceleme başlatıldı

Güncelleme:
Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde kaynağı belirsiz kötü koku nedeniyle yapılan ihbar sonrası AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İnceleme devam ediyor.

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde kaynağı belirsiz kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine ekipler inceleme başlattı.

Arifiye ilçesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda çalışanlar ile çevredeki vatandaşlar, kötü koku almaları üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz kontrol ekipleri sevk edildi.

Ekipler kokunun kaynağına ilişkin incelemede bulunurken, 2. caddedeki bazı fabrikalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kokunun geldiği atık hattının temizlenmesinin ardından, tahliye edilen fabrikalarda tekrar mesaiye başlandı.

Kokunun neden kaynaklandığının tespiti için ekiplerce başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: AA " / " + Burak Uçar -
