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Sakarya'nın o mahallesine yağmur yerine kül ve toz yağıyor

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde DEBA Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım San. Tic. AŞ adlı firmanın yaydığı kül, toz ve gürültü mahalleliyi bezdirdi. Mahalle sakinleri önlem alınmasını istiyor.

Sakarya'nın o mahallesine yağmur yerine kül ve toz yağıyor

Atıktan enerji üreten firmanın yaydığı toz ve kül mahalleliyi bezdirdi

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde DEBA Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım San. Tic. AŞ adlı firmanın yaydığı kül, toz ve gürültü mahalleliyi bezdirdi. Tarlalarının, araçlarının ve bahçedeki ürünlerinin toz ve kül içinde kaldığını belirten mahalle sakinleri bir önlem alınmasını istiyor.

Ömerağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren DEBA Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım San. Tic. AŞ'nin yaydığı toz, bacalardan akan küller ve gürültüsü mahalle sakinlerini bezdirdi. Evlerin dibinde olan ve tesisin faaliyetleri esnasında kül ve toz fındıklık alanlarında, araçlarda kirliliğe sebep oluyor. Kapı ve pencerelerini açamadıklarını belirten mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Mahallede duramadıklarını aktaran Yaşar Engin, "Tesis açıldığından beri hiç rahatımız yok. Her taraf toz duman içinde ve bahçede yetişen ürünler de pislik içinde kalıyor. Bu koku ve pislikten dolayı mahallede duramıyoruz. Arabalarımıza öyle bir pislik yapışıyor ki yıkasanız bile çıkmıyor. Hanımlar, cam ve balkon açamıyor. Geceleri ise makinelerin gürültü ve kokusundan duramıyoruz" dedi.

"Yağmur gibi kül yağıyor"

Mahalleye adeta yağmur gibi kül ve tozun yağdığını belirten mahalle sakini Rıfat Arı, "Traktörün üstü toz ve her sabah bu şekilde temizliyoruz yine aynı oluyor. Fındık bahçeleri aynı şekilde toz içinde ayrıca sesi ve gürültüsü de rahatsız ediyor. Tesis geldiği günden beri bizim en büyük meselemiz. Trafiği ayrı bir derdimiz. Mahallenin içinden geçen araçların hızı, bazen tonajlı araçların geçmesi bunlar hep sorunumuz. Bahçemizden koparttığımız biberimiz, domatesimiz hepsi kül içinde oluyor. Biz bu tesisin külünden, tozundan artı gürültüsünden çok rahatsızız. Genellikle gece ses daha aşırı ve daha yüksek şekilde çıkıyor, gece yağmur gibi kül yağıyor. Uzun zamandır yağmur yağmadığı için bahçelerimizin üstü tamamen kül kaplandı ve yaprakları yaktı. Bu sebeple verim düştü ve işçiler bahçede çalışmak istemiyor. Çözüm için uğraşıyoruz ve yetkililerden yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kaynarca Sakarya

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