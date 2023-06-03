Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Sakarya Nehri Taştı, Söğüt-İnhisar Karayolu Trafiğe Kapandı

Güncel Haberler

Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle oluşan sel Söğüt-İnhisar karayolunu ikiye bölerken, araçlar mahsur kaldı. Sakarya Nehri taştı, Söğüt-İnhisar karayolu selden dolayı trafiğe kapandı İkiye bölünen yolda araçlar mahsur kaldı. Marmara'nın 'Küçük Antalya'sı' olarak tabir edilen Sakarya Nehri havzasındaki köylerin bir çoğu selden etkilenirken, yaklaşık 30 dönüm domates serası da zarar gördü.

Sakarya Nehri taştı, Söğüt- İnhisar karayolu selden dolayı trafiğe kapandı

İkiye bölünen yolda araçlar mahsur kaldı

BİLECİK - Bilecik'te aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle oluşan sel Söğüt-İnhisar karayolunu ikiye bölerken, araçlar mahsur kaldı.

Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar sonucu Sakarya Nehri'nin taşması sonrası hasar alan ve geçici olarak onarılan Söğüt-İnhisar karayolu, Koyunlu köy ayrımı bölgesinde dün aşırı yağış nedeni ile tekrar ulaşıma kapandı. Yağmurun etkisiyle yol adeta ikiye bölünürken, Koyunlu köy ayrımının büyük bir kısmında çökme yaşandı. Marmara'nın 'Küçük Antalya'sı' olarak tabir edilen Sakarya Nehri havzasındaki köylerin bir çoğu selden etkilenirken, yaklaşık 30 dönüm domates serası da zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zafer Subaşıoğlu - Güncel

İnhisar Sakarya Bilecik Söğüt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title