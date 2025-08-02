Sakarya Nehri'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya Nehri'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde serinlemek amacıyla Sakarya Nehri'ne giren 22 yaşındaki Görkem Sapmaz, akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları 2. günde sürerken, ekipler bölgedeki çalışmalara devam ediyor.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Nehri'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Görkem Sapmaz'ı (22) arama çalışmaları 2'nci gününde sürüyor.

Olay, dün Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Görkem Sapmaz, serinlemek amacıyla girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 personel ve 1 botla arama çalışması başlattı. Havanın kararması ile çalışmalara ara verildi. Çalışmalar bu sabah yeniden başladı. Çalışmalara Kocaeli Sualtı Grup Amirliği'nden gelen kurbağa adamlar ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de katılırken, Sapmaz'ın yakınlarının olay yerinde endişeli bekleyişi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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