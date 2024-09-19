Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ordu'da meydana gelen bir motosiklet kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan aile üyeleri, arkadaşları ve diğer yetkililer duygusal anlar yaşadı.
Ordu'da uygulama sırasında motosikletin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlandı.