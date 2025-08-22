Sakarya Kültür Sanat Festivali Devam Ediyor

Sakarya Kültür Sanat Festivali Devam Ediyor
Sakarya'da düzenlenen Kültür Sanat Festivali kapsamında Kafkas ve İç Anadolu Kültür Buluşması gerçekleştirildi. Etkinlikte halk oyunları gösterileri ve yöresel yemek ikramları yer aldı. Festival, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kültür Buluşması ile devam edecek.

Sakarya Kültür Sanat Festivali sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Millet Bahçesi'nde düzenlenen festival kapsamında Kafkas ve İç Anadolu Kültür Buluşması yapıldı.

Halk oyunları gösterileri yapılan buluşmada, katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.

Kültür Sanat Festivali, bugün saat 19.30'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kültür Buluşması ile devam edecek.

Tıp Fakültesi öğrencilerinden su arıtma tesisine ziyaret

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni gezdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette doktor adaylarına suyun kaynağından musluğa ulaşma süreci aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen katılımcılardan Metin Kızmaz, tesisi inceleme imkanı sağlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, ileri teknolojiye sahip arıtma sistemini yerinde görme fırsatı bulduklarını kaydetti.

"Sakarya'da su çeşmeden içilir" sloganının karşılığını burada gördüklerini aktaran Kızmaz, sağlıklı ve kaliteli suyun evlere ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vediha Gürbudak da gezinin kendileri için değerli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
