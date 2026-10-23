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Sakarya Hendek'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpmasıyla öldü

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 kara yolu İstanbul istikametinde otomobilin çarptığı 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının öldüğü belirlendi ve cesedi Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Bayraktepe Mahallesi mevkisinde H.K. yönetimindeki 54 AJF 735 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye D'ye (69) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadriye D'nin cesedi, Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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