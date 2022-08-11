Haber : Sakarya gündem haberleri | Karasu'da dalgalara kapılan İlayda, boğuldu (2) - Haberler

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Sakarya gündem haberleri | Karasu'da dalgalara kapılan İlayda, boğuldu (2)

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Sakarya gündem haberleri | Karasu'da dalgalara kapılan İlayda, boğuldu (2)

Sakarya haber... KÜÇÜK KIZIN CANSIZ BEDENİ KIYIYA VURDUSakarya'nın Karasu ilçesinde dalgalara kapılarak kaybolan İlayda Eren'in cansız bedeni, denize girdiği yerin yaklaşık 3 kilometre uzağında jandarma ekiplerince bulundu.

KÜÇÜK KIZIN CANSIZ BEDENİ KIYIYA VURDU

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dalgalara kapılarak kaybolan İlayda Eren'in cansız bedeni, denize girdiği yerin yaklaşık 3 kilometre uzağında jandarma ekiplerince bulundu. Küçük kızın cenazesi morga kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Güncel

Jandarma Sakarya Güncel Haberler

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