Sakarya gündem haberleri | Karasu'da dalgalara kapılan İlayda, boğuldu (2)
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Sakarya haber... KÜÇÜK KIZIN CANSIZ BEDENİ KIYIYA VURDUSakarya'nın Karasu ilçesinde dalgalara kapılarak kaybolan İlayda Eren'in cansız bedeni, denize girdiği yerin yaklaşık 3 kilometre uzağında jandarma ekiplerince bulundu.
KÜÇÜK KIZIN CANSIZ BEDENİ KIYIYA VURDU
Sakarya'nın Karasu ilçesinde dalgalara kapılarak kaybolan İlayda Eren'in cansız bedeni, denize girdiği yerin yaklaşık 3 kilometre uzağında jandarma ekiplerince bulundu. Küçük kızın cenazesi morga kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Güncel