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Sakarya Geyve'de sağanak, D-650 kara yolunda ulaşımı aksattı

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Sakarya Geyve'de sağanak, D-650 kara yolunda ulaşımı aksattı
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Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolu geçişinde sağanak nedeniyle ulaşım aksadı; sularla kaplanan yolda sürücüler güçlükle ilerledi. Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız bölgeyi inceledi, en çok Karaçam Boğazı'nın etkilendiğini ve SASKİ ile görüşüldüğünü söyledi.

GEYVE GEÇİŞİNDE ULAŞIM AKSADI

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolu geçişinde, sağanak nedeniyle ulaşım aksadı. Sularla kaplanan yol nedeniyle bölgede, sürücüler araçları ile güçlükle ilerledi. Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Karaçam boğazı mevkisinin yağmurdan en çok etkilenen bölge olduğunu belirten Başkan Yıldız, "Karaçam mahallesi, şu anda D-650 kara yolunun hemen dibindeki mahallemiz. Şu anda, bizim bu seferki yağmurda en çok etkilendiğimiz bölge özellikle bu Karaçam Boğazı diye tarif ettiğimiz bölge. Maalesef bazı yerlerde de patlaklar var ama şu anda genel müdürümüz, SASKİ'nin genel müdürüyle görüştük. Kısa zamanda çözeriz inşallah. Çalışmalarımız devam ediyor. Sabah yüzde 40 diye tahmin ediliyordu. Öğleye doğru da yüzde 90'lara geldiği için tahmin, buralara geldik. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Serhat YILMAZ/GEYVE(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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