Sakarya'daki Orman Yangını 3. Günde Kontrol Altına Alındı

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'e sıçradı. 35 kilometrekarelik alanı etkileyen yangın, 13 köyü boşaltmak zorunda bıraktı. Ekipler, yangını 3. günde kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde çıkan ve Bilecik'e sıçrayan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 3'üncü günde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde cuma günü saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Kısa sürede büyüyen yangın Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Yaklaşık 35 kilometrekarelik bir alanı etkileyen yangında Sakarya'da 2, Bilecik'te ise 11 olmak üzere toplam 13 köy boşaltıldı. Bilecik'te bazı köylerde evler alevlere teslim oldu. 1 uçak, 16 helikopter, 174 arazöz, 10 iş makinesi, 957 personelle müdahale edilen yangın dün kontrol altına alındı. Zaman zaman alevlenen yangına ekipler anında müdahale ediyor.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Haber: Ahmet ERDEM-Ardacan UZUN/TARAKLI (Sakarya)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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