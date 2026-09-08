Sakarya'da yükümlüler yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullarda bakım ve onarım yapıyor

Sakarya'da denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan 40 yükümlü, yaz tatilinde yürüttükleri boya, badana, bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin meslek edinmeleri, topluma yeniden kazandırılmaları ve kamu yararına çalışarak cezalarını infaz etmelerine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında 40 yükümlü okulların bakım ve onarımında görev alıyor.

Yaz tatilinde kentteki 35 okulda boya, badana, onarım ve temizlik çalışması yapan yükümlüler, bu yıl da okulları yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıyor.

"Topluma katkı sunmak istiyorlar ve psikolojik olarak rahatlıyorlar"

Sakarya Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Muhlis Kaplan, AA muhabirine, modern ceza infaz yöntemi olan denetimli serbestliğin çok boyutlu ıslahı içerdiğini, hem infaz hem de eğitim-iyileştirme kapsamında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yükümlüleri topluma kazandırmak için kamu yararına çalıştırdıklarını belirten Kaplan, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızla yaptığımız işbirliği bağlamında onları topluma dahil etmeye çalışıyoruz çünkü ceza infaz kurumunda uzun süre kaldıklarından topluma adapte olmaları zorlaşmakta." dedi.

Kaplan, bu yöntemle yükümlülerin hem suç işlemekten uzak durmalarını sağlamak hem de kendilerine yeni bir hayat inşa etmeleri amacıyla kamu yararına çalıştırıldıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Denetimli serbestlikle yeniden aileleriyle düzen kurmakta, iş güç sahibi olmakta ve topluma uyumları daha kolay olabilmektedir. Sakarya'da bu yıl okullarımızı hazırlamak amacıyla 35 okulumuzda 40 yükümlüyle boya, badana, çevre temizliği, bakım ve onarım gibi işleri yürütmeye çalışıyoruz. Yükümlülerimiz bunları yaparken kendi çocukları da burada okuyabiliyor. veya suça karıştığı için pişman olmuş kişiler topluma katkı sunmak istiyor ve bu işleri yaptıkları zaman psikolojik olarak rahatlıyorlar, memnuniyet duyuyorlar."

Denetimli serbestliğin çok boyutlu çalışmalarla uygulandığına işaret eden Kaplan, "Her ilçemize, kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halinde, toplumumuzun kılcal damarlarına nüfuz etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaplan, yükümlüleri suçtan uzak tutmak ve tekrar suça karışmalarını önlemek, buradan edindikleri meslek kurslarıyla kendilerini değerli hissettirmek, yeniden hayata başlayabilmelerini sağlamak amacıyla 21 yıldır sahada olduklarını dile getirerek, "Yükümlülerimiz yazın ya da ara dönemde okullar tatilken geliyor. Bu işlemleri yürütürken okullarımız boş oluyor. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla çalışmalarımızı tamamlayıp, okullarımızı temiz şekilde teslim edebiliyoruz." dedi.

3 çocuk babası yükümlü M.Ö, kamu yararına çalıştığını belirterek, "Okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyoruz. Baba olarak katkıda bulunduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA