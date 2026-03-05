Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 112 gram metamfetamin, sentetik haplar ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

SAKARYA'da düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Erenler ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 112 gram metamfetamin, 2 sentetik hap, 0,50 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 41 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', diğeri 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır

Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
Sadettin Saran'dan taraftarı kahreden haber

Korkulan oldu!
İzmir'de bir kişi evini tahliye etmediği gerekçesiyle kiracısını öldürdü

Evini tahliye etmeyen kiracısını öldürdü
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal

İran sınırına yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor