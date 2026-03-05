Sakarya'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

SAKARYA'da düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Erenler ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 112 gram metamfetamin, 2 sentetik hap, 0,50 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 41 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', diğeri 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı