Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, Akyazı ilçesinde sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 196 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu aparatlar ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Yongalık Mahallesi'nde "sokak satıcıları"na yönelik operasyonda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 196 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Burak Uçar