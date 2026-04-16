Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, E.Ç. (25), G.C. (29) ve D.D.Y. (27) gözaltına alındı, yapılan aramalarda, 27 gram sentetik uyuşturucu ve 13,25 gram hammaddesi, 47 gram aseton, 34,80 gram tütün, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 15 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. ve G.C. tutuklandı.

Öte yandan "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D.Y. cezaevine gönderildi.