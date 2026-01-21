Haberler

Sakarya'da otomobilinde 5 kilo 700 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da yapılan bir narkotik operasyonunda, İstanbul'dan uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir şüpheli otomobilinde 5 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Sakarya'da otomobilinde 5 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, İstanbul'dan uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilen şüphelinin kullandığı otomobili takibe aldı.

Ekiplerce durdurulan otomobilde yapılan aramada, çanta içerisinde poşetlere sarılmış halde 5 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Y. (56), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Terör örgütünden temizlenen bölgeye koştular! Evlatlarını bekleyenler var

Müjdeli haberi alınca o kapıya koştular! Evlatlarını bekleyenler var
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu