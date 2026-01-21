Sakarya'da otomobilinde 5 kilo 700 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Sakarya'da yapılan bir narkotik operasyonunda, İstanbul'dan uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir şüpheli otomobilinde 5 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, İstanbul'dan uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilen şüphelinin kullandığı otomobili takibe aldı.
Ekiplerce durdurulan otomobilde yapılan aramada, çanta içerisinde poşetlere sarılmış halde 5 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.Y. (56), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.