Sakarya'da 3 kilo 750 gram skunk ele geçirildi: 2 tutuklama

SAKARYA'da polisin düzenlediği operasyonda 3 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu İstanbul'dan getirdikleri belirlenen D.İ. (29) ve M.K. (25) tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda D.İ. ve M.K. isimli şüphelilerin İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin bulunduğu araç, Kuzey Marmara Otoyolu'nda takibe alındı. Adapazarı gişelerinde ekipler tarafından durdurulan araçta arama yapıldı. Aramalarda, 3 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.İ. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

