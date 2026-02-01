Haberler

Sakarya'da 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Sakarya'da polisin düzenlediği operasyonda, durdurulan araçta 2 kilo metamfetamin bulundu. Uyuşturucu getirdiği belirlenen sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. K.K. (51) isimli şüphelinin kullandığı araç Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

