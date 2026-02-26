Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı. Operasyonda 712 gram sentetik uyuşturucu ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet savcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "sokak satıcılarına" yönelik çalışma yürütüldü.

İlçede düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 712 gram sentetik uyuşturucu ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Erol Ulu
