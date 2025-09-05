Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Sakarya'da jandarma ekipleri gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. İki ilçede yapılan aramada birçok uyuşturucu bitkisi ve silah ele geçirildi.
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Şüpheli A.K'nin (63) Geyve ve Erenler ilçelerindeki adreslerinde yapılan aramada, 72 kök hint keneviri, 58 kök sentetik uyuşturucu madde bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 fişek ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.K. tutuklandı.