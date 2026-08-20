Serdivan'da üvey oğul dehşeti: Cenaze toprağa verildi
Sakarya Serdivan'da üvey oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürülen 47 yaşındaki Aziz Dönmez'in cenazesi, ikindi namazının ardından Kazımpaşa Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 yaşındaki zanlının adli süreci sürüyor.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey oğlu tarafından tabancayla vurularak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.
Hamitabat Mahallesi'nde üvey oğlu A.Y.F'nin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitiren Aziz Dönmez'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Serdivan Kemalpaşa Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi.
Dönmez'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kazımpaşa Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Bu arada, gözaltına alınan A.Y.F'nin adli sürecinin sürdüğü öğrenildi.
Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi'nde dün üvey oğlu A.Y.F'nin (15) tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Aziz Dönmez (47) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.