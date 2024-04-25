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Sakarya'da Toz Taşınımı Nedeniyle Görüş Mesafesi ve Hava Kalitesi Düştü

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Sakarya kent merkezi ve bazı ilçelerde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle puslu hava hakim oldu. Kentte toz taşınımı orta seviyede olup, araçlar tozla kaplandı. Sapanca Gölü üzerinde etkili olan toz taşınımının yarın azalması bekleniyor.

Sakarya'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.

Sakarya kent merkezi ve bazı ilçelerde toz taşınımı nedeniyle puslu hava hakim oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük ortalama yüzey toz taşınımı konsantrasyonu ölçümüne göre, toz taşınımı orta seviyede olan kentte taşınım nedeniyle araçların üzeri toz kaplandı.

Sapanca Gölü üzerinde de etkili olan toz taşınımının yarın azalacağı ön görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Afrika Sapanca Gölü Sakarya Afrika Hakim Çevre Hava Durumu Sağlık Güncel Haberler

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