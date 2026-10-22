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Sakarya'da tır lastiği patladı, 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde bir tırın lastiğinin patlaması sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Erenler ilçesi mevkisinde A.K. (44) idaresindeki 41 AJG 501 plakalı tırın lastiği patlayarak yola savruldu.

Yola savrulan lastik nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada sürücülerden K.Y. (62) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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