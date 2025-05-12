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Sakarya'da Tır-Hafif Ticari Araç Çarpıştı, Ulaşım Aksadı

Sakarya'da Tır-Hafif Ticari Araç Çarpıştı, Ulaşım Aksadı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir tır, hafif ticari araçla çarpışarak devrildi. Olayda yaralanan olmadı, ancak yol Bilecik istikametinde bir süre ulaşıma kapandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra devrilen tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Sakarya- Bilecik D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden İ.B. (47) idaresindeki tavuk yemi yüklü tır, Geyve ilçesi Şerifiye Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 RB 006 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesi yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralananın bulunmadığı kazada ulaşıma kapanan yolun Bilecik istikameti, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından açıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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