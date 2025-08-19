Sakarya'da Temmuz Ayı Asayiş ve Güvenlik Faaliyetleri Açıklandı

Sakarya'da temmuz ayı asayiş ve güvenlik faaliyetleri paylaşıldı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında Sakarya Valiliğinde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca temmuzda gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalara ilişkin veriler paylaşıldı.

Vali Doğan, terör örgütleri ve finansmanına yönelik yapılan operasyonlarda 8 kişinin yakalandığını kaydetti.

Temmuzda çeşitli suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 4 bin 12 kişiye adli işlem yapıldığını belirten Doğan, bu operasyonlarda 5 kilo 795 gram uyuşturucu, 5 bin 508 içimlik kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 2 bin 642 uyuşturucu hap, 1287 kök Hint Keneviri, 87 gram kenevir tohumu, 47 gram uyuşturucu hammaddesi, 17 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin 300 lira, 207 kilo tütün, 198 puro, 886 elektronik sigara ve 5 likiti, 727 aroma verici kit, 8 bin 197 paket sigara, 761 bin 510 dolu ve boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 978 sigara yapım malzemesi, 60 litre sahte alkol, 165 litre etil ve metil alkol ile 141 sahte para ele geçirildiğini kaydetti.

Doğan, kaçakçılık suçlarına ilişkin verileri de paylaşarak, operasyonlar kapsamında 31 cep telefonu, 18 bilgisayar, 6 tablet, 3 kayıt cihazı, 21 flaş bellek, 7 hard disk, 2 hafıza kartı, 3 bin 309 kaçak/sahte parfüm, 3 sahte plaka, 2 kazı makinesi, 101 araç, 13 çekme karavan, 3 otomotiv şirketi, 1 fason gıda şirketi, 31 taşınmaz gayrimenkul ve 3 milyar liranın üzerinde banka hareketliliği bulunan hesaplara el konulduğunu aktardı.

Doğan, ayrıca 55 ruhsatsız tabanca, 49 kurusıkı tabanca, 1'i kalaşnikof 28 ruhsatsız tüfek, 1197 mermi, çalıntı 3 otomobil, 4 motosiklet ve 9 bisikletin de ele geçirildiğini belirtti.

Göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 401 yabancı uyruklu kişi ve 1 organizatör yakalandığını aktaran Doğan, fuhuş yapıldığı tespit edilen 1 ikamet ve 2 iş yerinin mühürlendiğini, 1'i adli ve 7'sine idari olmak üzere 8 kişiye işlem yapıldığını bildirdi.

Çeşitli suçlardan aranın 3 bin 728 kişinin yakalandığını aktaran Vali Doğan, bunlardan 448'inin kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu kaydetti.

Doğan, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik 834 kişiye UYAP ve 49 yabancı uyruklu kişiye Interpol sorgusu yapıldığını, 85 deniz aracının da kontrol edildiğini aktardı.

5 balıkçı gemisinde bulunan 16 bin 415 litre yakıta Ulusal Marken ve ÖTV'siz yakıt denetimi yapıldığını belirten Doğan, yasa dışı faaliyetlerde bulunan 21 kişiye 56 bin 107 lira para cezası uygulandığını kaydetti.

İl geneli trafik denetimlerine ilişkin verileri de paylaşan Vali Doğan, 182 bin 826 araç ve sürücüsünün denetlendiğini, 30 bin 850 araca yasal işlem uygulandığını, 1591 aracın trafikten men edildiğini, 516 sürücü belgesine el konulduğunu anlattı.

Doğan, gürültü kirliliği, hatalı park ve madde etkisinde araç kullanmak gibi çeşitli suçlardan 2 bin 713 araca ise 95 milyon 42 bin 924 lira para cezası uygulandığını dile getirerek, işlem yapılan 225 aracın otoparka çekildiğini açıkladı.

Vali Doğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Doğan, bir gazetecinin Mudurnu Çayı'nda oluşan kirliliğe ilişkin sorusu üzerine, müfettiş görevlendirildiğini, kamu görevlilerince denetlen fabrikalar ve derede bir ihmalin söz konusu olup olmadığının araştırıldığını ve kirleten fabrikalarla ilgili işlemlerin yapıldığını aktardı.

Bir fabrikanın da kapatıldığını aktaran Doğan, bazı fabrikalara da idari para cezası uygulandığını paylaştı.

Doğan, Sapanca ilçesinde bulunan bungalov ve kaçak yapılar, orman yangınları ve 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi hazırlıkları ile trafik verilerine ilişkin soruları da yanıtladı.