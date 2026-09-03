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Adapazarı'nda Tarihi Geçmiş 140 Kilo Tavuk İmha Edildi

Adapazarı'nda Tarihi Geçmiş 140 Kilo Tavuk İmha Edildi
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Sakarya Adapazarı'nda bir depoda son tüketim tarihi geçmiş 140 kilogram tavuk ızgara kanadı tespit edilerek imha edildi. İşletmeye idari yaptırım uygulanırken, Geyve'de el konulan 235 litre taklit ve tağşiş yağ da imha edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tarihi geçmiş 140 kilogram tavuk eti imha edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Adapazarı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince bir depoda denetim yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, denetimde, son tüketim tarihi geçmiş 140 kilogram tavuk ızgara kanadının tespit edildiği belirtilerek, "İşletmeye idari yaptırım uygulanırken, ürünler katı atık tesisinde imha edildi. Halk sağlığı kırmızı çizgimizdir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, başka bir paylaşımda, Geyve ilçesinde daha önce denetimlerde el konulan 235 litre taklit ve tağşiş yağın, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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