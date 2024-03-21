Sakarya'da siyasi partilerin belediye başkan adayları iftar programında buluştu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ve siyasi partilerin belediye başkan adaylarının katıldığı iftar programı düzenlendi.

Ali ve Celal Atabay kardeşler tarafından Kestane Mahallesi'nde bir işletmede verilen iftara, Bayraktar'ın yanı sıra Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, siyasi partilerin belediye başkan adayları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Birlikte sohbet eden katılımcılar, ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.

Sakarya'da çok güzel seçim ortamı yaşandığına değinen Milletvekili Bayraktar, "Tüm siyasi ilçe teşkilatlarımız ve belediye başkan adaylarımız, mahallelerde yaptıkları ve yapacakları hizmetleri anlatıyorlar. Bundan sonra artık karar vatandaşlarımızındır. Hayırlısıyla 31 Mart seçimlerini hep birlikte atlatacağız." şeklinde konuştu.