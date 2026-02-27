Haberler

Atölyeye çevrilen evde kalem görünümlü silahlar ele geçirildi

Sakarya'da bir evin silah tamir atölyesine dönüştürüldüğü tespit edildi. Polis baskınında çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi. Öte yandan şemsiye ve benzeri aparatlar içerisine gizlenmiş kalem şeklinde silahlar ele geçirilmesi de dikkat çekti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik soruşturma başlatıldı.

BİR EV SİLAH ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, bir evin atölyeye dönüştürülerek silah tamiri ve bakımı yapıldığı, kurusıkı tabancaların namluları açılarak gerçek silaha dönüştürüldüğü ve yasa dışı silah ticareti gerçekleştirildiği tespit edildi.

KALEM ŞEKLİNDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından Erenler ilçesinde şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi. Atölyeye çevrilen ev ile 2 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, şemsiye ve benzeri aparatlar içerisine gizlenmiş kalem şeklinde silahlar, yurt dışı menşeli 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 141 adet 7.65 mm, 75 adet 9x19 mm ve 52 adet 6.35 mm çaplarında fişek ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca polis uygulamalarında yakalanmamak amacıyla kitap görünümlü özel hazırlanmış zula, 8 şarjör, 62 kartuş, silah yapımında kullanılan çok sayıda alet ile kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürmede kullanılan ekipmanlara el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
