Sakarya'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi, D-650 kara yolu suyla kaplandı

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SAKARYA'da etkili olan sağanak nedeniyle Adapazarı- Mekece mevkisinde D-650 kara yolu suyla kaplanırken, sürücüler araçlarıyla bölgede yavaş ilerledi. Karasu ilçesinde de suyla kaplanan bazı mahalle ve sokaklarda, ekipler çalışma başlattı.

Kentte gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Pamukova ilçesinde yağan yağmur, ulaşımı olumsuz etkiledi. D-650 kara yolunun Adapazarı-Mekece mevkisinde suyla kaplı yollar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar mahsur kaldı.

Karasu ilçesinde de gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahalle ve sokaklar sularla kaplandı. Gece sel sularının sürüklediği araçlarda hasar oluştu. İlçede bazı mahallelerde yollarda hasar oluşurken ekipler ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynarca ilçesinde ise etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Kent merkezinde ise sağanak etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı