Sakarya'da Roman Kültür Buluşması Düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Roman kültür buluşması düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür Sanat Festivali kapsamında Millet Bahçesinde düzenlenen buluşmada Roman kültüre özgü müzik ve dans performansları sergilendi.

Açıklamada, Millet Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikler 29 Ağustos'a kadar sürecek.

Hendek'in iki mahallesine yeni su kaynağı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su yetersizliği yaşanan bölgelere alternatif kaynak sağlama çalışmaları kapsamında Hendek ilçesine yeni su kaynağı kazandırdı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Kargalıyeniköy Mahallesinde 132 metre derinliğinde tespit edilen ve yapılan analizler sonucu içme suyuna uygun olduğu belirlenen kaynak, 1500 metrelik altyapıyla Çağlayan ve Çakallık mahallelerine ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, saniyede 9 litre su aktaran kaynağın bölgedeki mevcut kaynakların yükünü hafifleterek yaz aylarında meydana gelen su sorununa kalıcı çözüm olduğunu belirtti.

Kaynarca'da Aziz Duran Parkı yenileniyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaynarca ilçesinde bulunan Aziz Duran Parkı, 7 bin metre alanı kapsayan sosyal projeyle yenilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 7 bin metre alan içerisinde spor, sosyal alanlar, kütüphane ve dinlenme bölümleriyle yenilecek sosyal yaşam alanının her yaşa hitap edeceğini ifade etti.

Proje için 4 Eylül'de ihaleye çıkılacak.