Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesi gerçekleştirdiği plan koordinasyonu toplantısında, denetim süreçlerinin etkinliğini artırmayı ve işletmeler ile kamu alanlarındaki kontrolleri ele aldı. Zabıta Daire Başkanı Mahmut İslamoğlu'nun öncülüğünde yapılan toplantıda, ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyon güçlendiriliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından ramazan ayı öncesi Plan Koordinasyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, programda işletmeler, kamuya açık alanlarda yapılacak kontroller ile dilenci ve seyyar satıcılara yönelik uygulamalar ele alındı.

Zabıta Daire Başkanı Mahmut İslamoğlu öncülüğünde 16 ilçe belediyesinin zabıta müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kent genelindeki uygulamalarda birlikteliğin güçlendirilmesi ve denetim süreçlerinin daha verimli yürütülmesi değerlendirildi.

Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasındaki koordineli denetim modelinin görüşüldüğü toplantıda, pazar yerlerindeki işgal şikayetleri ve uygulanacak mevzuat da istişare edildi. Ramazan ayında denetimlerin daha etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Serdivan'da ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı

Serdivan Belediyesi, ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, iftar çadırlarından mahya süslemelerine kadar pek çok noktada çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Kültür ve Kongre Merkezi önüne kurulan ikram çadırının, ramazan ayı boyunca Serdivanlıların buluşma noktası olacağı ifade edilen açıklamada, toplu iftar sofralarının bu yıl da Fatih Camisi yanındaki alanda kurulacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Çelik, ilçe halkını bu manevi iklimi birlikte yaşamaya davet etti.

Ramazan ayının, paylaşmanın ve kardeşliğin en üst seviyeye çıktığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu aktaran Çelik, "Serdivan Belediyesi olarak hemşehrilerimizin bu huzur iklimini en güzel şekilde soluması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kuracağımız gönül sofralarında birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeyi arzuluyoruz. Tüm komşularımı ramazan ayının bereketini aynı sofrada paylaşmaya ve etkinlik alanlarımızda buluşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
