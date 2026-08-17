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Kocaali'de sezonun ilk palamut avı bereketli

Kocaali'de sezonun ilk palamut avı bereketli
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Sakarya Kocaali'de küçük ölçekli balıkçılar, 1 Eylül öncesi izinli av sezonunda ilk avlarını yaptı. Voli ağları ve çapariyle bol miktarda palamut yakalayan balıkçılar, sezonun bereketli geçeceğini ve vatandaşların ucuza balık yiyeceğini söyledi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde küçük ölçekli tekneleriyle denize açılan balıkçılar bol miktarda palamut avlayarak kıyaya döndü.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesinde 15-31 Ağustos'ta küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle palamut avcılığı yapmalarına izin veriliyor.

Bu kapsamda küçük tekneleriyle "Vira bismillah" diyerek, Melenağzı İskelesi'nden sezonun ilk avına çıkan balıkçılar, voli ağları ve çapari kullanarak palamut avladı.

Sezonun ilk avında ağların palamutla dolması, ilçedeki balıkçıların yüzünü güldürdü.

"Palamut bol, herkes ucuz şekilde yiyecek"

Tekne kaptanı Ali Kayasan, AA muhabirine, sezonun ilk avını gerçekleştirdiklerini ve bereketli geçtiğini söyledi.

Emek ve mücadelenin olduğuna değinen Kayasan, "Bugün sezonun ilk volisini sardık. Güzel, bereketli. Sezonun bütün arkadaşlar için bereketli geçmesini diliyorum. Bundan sonra palamut bol, herkes ucuz şekilde yiyecek. Allah verdi, herkese versin, çünkü mücadele var. Güzel sezon geçmesini diliyoruz." dedi.

Balıkçı Mustafa Deligöz ise bu sene balığın bol olduğuna dikkati çekerek, vatandaşların balığa doyacağını, uygun şekilde, rahatlıkla bol bol balık yiyebileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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