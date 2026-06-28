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Kaynarca'da motosiklet-otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynarca'da motosiklet-otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İlçe merkezinden ana yola çıkan A.A'nın idaresindeki otomobil ile Adapazarı yönünden ilçe merkezine giden B.E'nin kullandığı 54 APU 884 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan B.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaynarca Şehit Gökhan Ayder Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Dursun
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