Sakarya'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girişler Yasaklandı

SAKARYA'da Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek kaymakamlıklar tarafından yasaklandı. Bölgede etkili olan dalga ve akıntı riskine dikkat çekerek, vatandaşların can güvenliği açısından bu karara uymalarını istedi. Alınan yasak kararının ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı bildirildi.

Kaymakamlık yetkilileri, sahil şeritlerinde görevli ekiplerin denetimlerini artırdığını belirterek, vatandaşlara uyarılara dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulundu.