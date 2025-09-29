Sakarya'da Öğrencilere Afet Eğitimi Verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine teorik ve uygulamalı afet eğitimi verdi.

Güneşler Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Afet Eğitim Merkezi'ne öğretmen ve yöneticileri eşliğinde gelen çocuklar, afet türleri ve sonuçları hakkında bilgilendirildi, kurtarma halatından kayma ve sarkma, alevlere su sıkma, arama kurtarma köpeğini yönlendirme gibi pratik eğitimlere katıldı.

Öğrencilere afet bilinci aşılanması hedeflenen proje kapsamındaki eğitimde, yangın ve deprem anını anlatan simülatörlerle çocuklara afet anı gösterildi, sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet, AA muhabirine, öğrencilere deprem ve güvenli tahliye eğitimi verdiklerini söyledi.

Katılımcılara temel itfaiyecilik eğitimi verdiklerini aktaran Selamet, "Dumanlı kaçış simülasyonunda bina salınımı deneyimleniyor, deprem simülasyonuyla ise deprem anındaki davranışlar öğretiliyor. Eğitim merkezinde ayrıca mutfak yangın simülasyonu, jeolojik riskler hakkında görsel işitsel bilgiler sunuyoruz." diye konuştu.

Bahçelievler Gazi İlkokulu Müdür Yardımcısı Ömer Çokal da öğrencilerin bilgileri uygulamalı olarak öğrendiğini, eğitimlerin faydalı olacağına inandığını belirtti.

"Deprem eğitimi çok faydalı oldu"

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Elif Duru Keskin, arkadaşlarıyla deprem ve itfaiyecilik eğitimi için geldiklerini anlatarak, "İtfaiyecilik eğitiminde önce güvenlik önlemlerimizi aldık. Eğitimde bizleri iplerde kaydırdılar, deprem simülasyon odasında depremle ilgili film izledik. İzlediğimiz filmde depremi yaşayan aileyi gördük, bizlere verilen bu deprem eğitimi çok faydalı oldu." ifadesini kullandı.

Aynı sınıf öğrencisi Onur Kara da önce teorik sonra da pratik eğitim aldıklarına değinerek, "Deprem simülatör odasında gözlükleri takıp deprem anını yaşadık. Deprem olduğunda çök-kapan-tutun yapacağım eğitimler güzel oldu." dedi.