Sakarya'da öğrenciler jandarmanın mobil trafik eğitim aracında bilgilendirildi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Geleceğin Bilinçli Yaya ve Sürücüleri" projesi kapsamında Gökgöz Mahallesi'nde 125 öğrenciye eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Eğitim Aracı, Görsev ve Elsev İnanç Kılıç İlkokulu ve Şehit Peyami Altun Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

Etkinlikte, öğrencilerin trafik güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması amacıyla teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Mobil trafik eğitim aracı içerisinde düzenlenen eğitimlerde, trafik işaret ve levhalarının anlamı, yaya ve okul geçitlerinin doğru kullanımı, bisiklet sürerken dikkat edilmesi gereken kurallar ve karşıya geçişlerde güvenli davranış modelleri anlatıldı.

Jandarma ekipleri, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri için uygulamalı trafik alanında mini etkinlikler düzenledi.

Eğitimin sonunda öğrencilere kalem, boyama ve hikaye kitapları dağıtıldı.