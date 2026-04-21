Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen yabancı uyruklu çocuk A.İ. için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede görev yapıyor.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde nehirde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.
İddiaya göre, Sakarya Nehri'nin Küpçüler Mahallesi mevkisinde ağabeyiyle balık tutan yabancı uyruklu A.İ. dengesini kaybederek suya düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, nehirde arama kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım